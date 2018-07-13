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В Кабардино-Балкарии упразднили районный суд
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В Кабардино-Балкарии упразднили районный суд 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Лескенский районный суд в Кабардино-Балкарии упразднён, сообщает Совет Федерации.
По словам члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александра Башкина, относящиеся к ведению Лескенского суда вопросы переданы в юрисдикцию Урванского районного суда.
Федеральный закон «Об упразднении Лескенского районного суда Кабардино-Балкарской Республики и образовании постоянного судебного присутствия в составе Урванского районного суда Кабардино-Балкарской Республики» рассмотрели и одобрили на заседании Совета Федерации 13 июля.
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