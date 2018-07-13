В Кабардино-Балкарии упразднили районный суд

По словам члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александра Башкина, относящиеся к ведению Лескенского суда вопросы переданы в юрисдикцию Урванского районного суда.

Федеральный закон «Об упразднении Лескенского районного суда Кабардино-Балкарской Республики и образовании постоянного судебного присутствия в составе Урванского районного суда Кабардино-Балкарской Республики» рассмотрели и одобрили на заседании Совета Федерации 13 июля.