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Напавшим на школу в Бурятии подросткам продлили арест
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Напавшим на школу в Бурятии подросткам продлили арест 

Говорит Москва 2 часа назад
Такое решение принял Советский районный суд Улан-Удэ. Там пояснили, что продление ареста обусловлено особой сложностью уголовного дела, а именно необходимостью выполнить большое количество следственных и процессуальных действий.
Нападение на семиклассников в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СКР, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью. После этого он напал на школьников и преподавателя. Пострадали 6 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности и о покушении на убийство. Нападавший переведён в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его соучастники задержаны, им предъявлены обвинения.
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