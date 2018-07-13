Напавшим на школу в Бурятии подросткам продлили арест 

Такое решение принял Советский районный суд Улан-Удэ. Там пояснили, что продление ареста обусловлено особой сложностью уголовного дела, а именно необходимостью выполнить большое количество следственных и процессуальных действий.
Нападение на семиклассников в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СКР, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью. После этого он напал на школьников и преподавателя. Пострадали 6 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности и о покушении на убийство. Нападавший переведён в корпус СИЗО Улан-Удэ для несовершеннолетних. Его соучастники задержаны, им предъявлены обвинения.