Полицейские Красноярского края получили премию в размере взятки

История первая. Дмитрий Белошапкин, инспектор полка ДПС , майор полиции остановил водителя, проехавшего под «кирпич». Автовладелец предложил сотруднику полиции 2 тысячи рублей и попался на даче взятки должностному лицу. Теперь в отношении водителя возбудили дело, ну а инспектору такую же сумму в качестве премии вручил глава полиции, генерал-лейтенанта полиции Александр Речицкий

Добавку к зарплате в 50 тысяч получил начальник отделения ЭБиПК МО «Берёзовский», подполковник полиции Константин Рыбаков . Он отказался от взятки за незаконную вырубку леса в Берёзовском районе.

Благодарственных писем и медалей были удостоены и руководители других подразделений, имеющие высокие показатели своей работы.