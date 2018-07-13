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Полицейские Красноярского края получили премию в размере взятки
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Полицейские Красноярского края получили премию в размере взятки 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
История первая. Дмитрий Белошапкин, инспектор полка ДПС, майор полиции остановил водителя, проехавшего под «кирпич». Автовладелец предложил сотруднику полиции 2 тысячи рублей и попался на даче взятки должностному лицу. Теперь в отношении водителя возбудили дело, ну а инспектору такую же сумму в качестве премии вручил глава полиции, генерал-лейтенанта полиции Александр Речицкий.
Добавку к зарплате в 50 тысяч получил начальник отделения ЭБиПК МО «Берёзовский», подполковник полиции Константин Рыбаков. Он отказался от взятки за незаконную вырубку леса в Берёзовском районе.
Благодарственных писем и медалей были удостоены и руководители других подразделений, имеющие высокие показатели своей работы.
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