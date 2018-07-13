Шоколад, алкоголь и игры: в Оренбуржье осуждены организаторы казино

Оренбурге суд признал 11 местных жителей виновными в незаконной организации подпольного казино.

Злоумышленники с ноября 2016 года по август 2017 года проводили азартные игры в помещении по ул. Березка/ул. С. Лазо, д. 2/4/д. 18. Клиентам казино предлагали алкогольные напитки, шоколад, закуски. Игры проводили опытные крупье, которые работали в этом бизнесе до запрета азартных игр вне особых зон. Злоумышленники серьезно подошли и к конспирации: каждый посетитель проверялся и должен был знать специальный пароль.

Организатор преступной группы приговорен к 11 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 750 тыс. рублей, а его соучастники — к штрафам в размере от 150 до 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор суда в законную силу не вступил.