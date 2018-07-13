Осужден юрист, пришедший устраивать в ФНС с фальшивым дипломом

Как следует из материалов дела, в мае 2018 года 47-летний житель Барнаула решил принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности «специалист налоговой службы» в одной из городских ИФНС. Вместе с пакетом необходимых документов кандидат на госслужбу представил в отдел кадров диплом о высшем юридическом образовании. Согласно документу, мужчина прошел обучение в Новосибирском классическом институте экономики, психологии и права, где ему была присвоена квалификация «юрист» по специальности «юриспруденция».

В ходе проверки кандидатуры на соответствие занимаемой должности налоговики установили, что диплом является подложным, и проинформировали об этом факте полицию. В отношении лжеюриста возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Он полностью признал свою вину, рассказав, что липовый диплом частного вуза приобрел в 2014 году в Москве за 16 000 руб.

Мировой судья судебного участка № 5 Центрального района Барнаула приговорил мужчину к штрафу в 15 000 руб.