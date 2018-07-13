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Хакеры-«новаторы» задержаны за попытку кражи средств из банкоматов
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Хакеры-«новаторы» задержаны за попытку кражи средств из банкоматов 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали четырех минчан, подозреваемых в попытке хищения средств из банкоматов с помощью нового вредоносного ПО.
Об инциденте стало известно после обращения в ГУВД Минска представителей одного из банков в связи с тем, что на ряде банкоматов были обнаружены просверленные отверстия, при этом кассеты с купюрами оказались нетронутыми. Как выяснилось впоследствии, это были следы неудачного хищения денег.
По словам начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД РБ Кирилла Вяткина, для хищения наличных средств злоумышленники использовали специальное программное обеспечение. Для его запуска требовалось подключение к электронным системам устройства выдачи денег, при этом нужно было повредить корпус банкомата.
Нелегальная программа предлагалась на подпольных форумах и сопровождалась видеороликом, пошагово демонстрирующим процесс взлома. Как заверяли разработчики ПО, метод позволяет полностью опустошить банкомат. Подозреваемые приобрели программное обеспечение за несколько тысяч долларов и попытались применить его по назначению, однако довести дело до конца так и не смогли.
Преступники были задержаны в начале июля. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 14 и ч. 4 ст. 212 УК Беларуси (покушение на хищение путем использования компьютерной техники в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 218 УК Беларуси (умышленное повреждение имущества).
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