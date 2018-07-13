Пять лет зоны за пост «ВКонтакте» грозит новосибирцу

«Заместитель прокурора Дзержинского района Новосибирска Александр Губер утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя, — говорится в сообщении региональной прокуратуры . — Он обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности».

По версии следствия, еще три года назад, 24 сентября 2015 года, новосибирец из своей квартиры на территории Дзержинского района на странице открытого сообщества на сайте «ВКонтакте» разместил некий текст, который содержал призыв к совершению негативных действий в отношении представителей религиозных групп, а также признаки унижения человеческого достоинства. «Законом предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы за каждое из совершенных преступлений», — добавили в прокуратуре.

Неосторожный репост, ретвит или лайк в социальных сетях может привести на скамью подсудимых, — утверждают юристы. Среди приговоренных к лишению свободы за размещение картинок «ВКонтакте» уже есть жители Новосибирской области

По словам известного адвоката Николая Потапова, уголовные дела, связанные с экстремизмом, в судах Новосибирска рассматривают все чаще:

— Социальные сети обладают всеми признаками публичности, поскольку к ним почти всегда имеет доступ неограниченный круг лиц, если речь идет не о закрытых группах. В ряде случаев, уголовный закон устанавливает даже более суровую ответственность за совершение преступлений с использованием интернета. Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, запрещенной статьей 20.3 КоАП РФ , предусматривает административный арест до пятнадцати суток. Любой репост, ретвит или лайк является распространением информации, поскольку они выводят понравившиеся сведения на личную страницу пользователя, сделавшего любую из этих отметок, а ее уже могут просматривать другие лица. Поэтому, если кто-нибудь умышленно перепостил свастику или поставил лайк под ней, то пусть не удивляется, что к нему придут из полиции. Его деяние является противоправным. То же самое касается разжигания ненависти или вражды по признакам национальности, либо отношения к религии (ст. 282 УК РФ), — продолжает юрист.

— Не спешите ставить отметки в социальных сетях и распространять информацию через свои профили и аккаунты, если есть сомнения в содержании материала. Тем более, не следует репостить порнографические материалы. Все это может повлечь уголовную ответственность, судебное разбирательство и наказание.