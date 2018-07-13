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Уволен начальник ГСУ СК РФ по Москве Александр Дрыманов
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Уволен начальник ГСУ СК РФ по Москве Александр Дрыманов 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИАМО
Начальник ГСУ СК России по Москве Александр Дрыманов больше не является руководителем главка, и.о. начальника назначен Андрей Стрижов, сообщили «Интерфаксу» несколько информированных источников.
Дрыманов возглавил столичный СК в 2015 году. В 2018 году фамилия генерала появилась в уголовном деле о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — Андрею Кочуйкову (Итальянец).
По этому делу проходит заместитель Дрыманова Денис Никандров и еще несколько высокопоставленных сотрудников СКР.
Сам Дрыманов заявлял, что следствие ФСБ будет доказывать его причастность ко взяткам «любыми способами».
Вместе с тем, по данным информированного источника «Интерфакса», фамилии Дрыманова нет в материалах дела в отношении Никандрова, которые поступили в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.
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