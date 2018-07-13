Уволен начальник ГСУ СК РФ по Москве Александр Дрыманов 

Начальник ГСУ СК России по Москве Александр Дрыманов больше не является руководителем главка, и.о. начальника назначен Андрей Стрижов, сообщили «Интерфаксу» несколько информированных источников.
Дрыманов возглавил столичный СК в 2015 году. В 2018 году фамилия генерала появилась в уголовном деле о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) — Андрею Кочуйкову (Итальянец).
По этому делу проходит заместитель Дрыманова Денис Никандров и еще несколько высокопоставленных сотрудников СКР.
Сам Дрыманов заявлял, что следствие ФСБ будет доказывать его причастность ко взяткам «любыми способами».
Вместе с тем, по данным информированного источника «Интерфакса», фамилии Дрыманова нет в материалах дела в отношении Никандрова, которые поступили в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.