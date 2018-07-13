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На Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГИБДД Новоалександровска
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На Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГИБДД Новоалександровска 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Начальник отделения ГИБДД по Новоалександровскому городскому округу Ставрополья Алексей Кондрашов подозревается в превышении должностных полномочий. В его отношении возбуждено уголовное дело.
Инцидент, в связи с которым возбуждено дело, произошел в марте 2016 года. По данным следствия, сотрудники ДПС во время патрулирования остановили автомобиль, у водителя которого были признаки алкогольного опьянения. Автомобилист позвонил начальнику отделения ГИБДД, и тот дал указание инспекторам отпустить мужчину без составления протокола.
В отношении Алексея Кондрашова возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.
Следствие запросило служебные документы полицейского, допрошены свидетели по делу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как отмечается на сайте управления МВД по региону, факт превышения должностных полномочий был выявлен сотрудниками собственной безопасности ведомства. «Вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудником в органах внутренних дел будет решен после вынесения судебного решения. Кроме того, к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», — говорится в сообщении.
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