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Для обвиняемых в хищении 30 млн рублей при реконструкции Эрмитажа запросили по четыре года колонии
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Для обвиняемых в хищении 30 млн рублей при реконструкции Эрмитажа запросили по четыре года колонии 

BFM.RU 2 часа назад
Гособвинение запросило по четыре года колонии для заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова и исполнительного директора компании «Балтстрой» Александра Коченова, обвиняемых в хищениях на сумму 30,6 млн рублей при реконструкции одного из объектов музея — Запасного дома. Об этом Business FM сообщила представляющая интересы Эрмитажа в уголовном деле адвокат Наталья Шатихина.
Музей признан потерпевшим. Дело Новикова и Коченова Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассматривает в особом порядке — без исследования доказательств.
Фигуранты признали вину и возместили ущерб. По закону они могут рассчитывать на более мягкое наказание, не превышающие две трети от максимального срока, составляющего десять лет по вмененной им статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Никита Колесников вместе с бывшим заместителем министра культуры РФ Григорием Пирумовым и бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борисом Мазо также является фигурантом дела о хищении более 856 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Оно было возбуждено 16 мая этого года.
18 мая Басманный суд Москвы арестовал Пирумова и Колесникова, которого следствие называет бенефициаром ГК «Роспан», в нее входило ООО «МехСтройТранс», выступавшее подрядчиком строительства здания Фондохранилища с библиотекой («Суперкуб»). Борис Мазо скрылся от следствия, и суд арестовал его заочно. Все трое уже фигурировали в так называемом деле реставраторов — о хищениях при реставрации объектов культуры (монастырей, музеев и усадеб) на сумму 164,2 млн рублей.
9 октября 2017 года Григорий Пирумов был осужден Дорогомиловским судом Москвы на полтора года лишения свободы, которые он отбыл в ходе следствия и процесса. Также его приговорили к выплате штрафа в размере 1 млн рублей. 5 июля 2018 года Президиум Мосгорсуда признал приговор законным.
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