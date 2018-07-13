Что добру пропадать: пожилая петербурженка похитила дорогой смартфон зазевавшегося мексиканца 

Как сообщают сотрудники транспортной полиции по Северо-Западу, в аэропорту «Пулково» Санкт-Петербурга к ним обратился гражданин Мексики из-за пропажи его мобильного устройства, цена которого составляла около 45 тысяч рублей. Согласно мужчине, свой смартфон он оставил на столике без присмотра. А через несколько минут мобильное устройство исчезло. Благодаря сотрудникам правоохранительных органов, удалось найти гаджет иностранного болельщика. Так, полиции стало известно, что смартфон взяла себе женщина старшего возраста, которую вскоре задержали. Воровкой оказалась добропорядочная 50-летняя петербурженка. По ее словам, она заметила забытый кем-то телефон. Убедившись, что рядом с гаджетом никого нет, женщина взяла его и уехала к себе домой. Сейчас смартфон вернули уроженцу Мексики. Правоохранительные орагны завели на женщину уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Подозреваемой грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей, исправительные работы или арест сроком до двух лет. На данный момент жительница Петербурга сейчас не может покидать город из-за подписки о невыезде.
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