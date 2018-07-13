Прокурор попросил приговорить замдиректора Эрмитажа к четырем годам колонии 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Прокурор в рамках прений сторон в Куйбышевском районном суде Петербурга попросил приговорить к четырем годам колонии замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова, признавшего вину в хищении средств, выделенных на реставрацию, передает корреспондент ТАСС.
"Новиков вину признал в полном объеме, раскаивается, имеет ряд хронических заболеваний. Справедливое наказание может быть связано только с реальной изоляцией от общества. Прошу назначить ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы колонии общего режима", — сказал прокурор.