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Прокурор попросил приговорить замдиректора Эрмитажа к четырем годам колонии
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Прокурор попросил приговорить замдиректора Эрмитажа к четырем годам колонии 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РАПСИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Прокурор в рамках прений сторон в Куйбышевском районном суде Петербурга попросил приговорить к четырем годам колонии замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова, признавшего вину в хищении средств, выделенных на реставрацию, передает корреспондент ТАСС.
"Новиков вину признал в полном объеме, раскаивается, имеет ряд хронических заболеваний. Справедливое наказание может быть связано только с реальной изоляцией от общества. Прошу назначить ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы колонии общего режима", — сказал прокурор.
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