30 соток за бесплатно: уфимца накажут за мошенничество с казенной землей

В уфимском районе местный житель пойдет под суд за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина в 2016 году оформил в собственность 30 соток земли в деревне Суровка. Во время регистрации он предоставил постановление Михайловского сельсовета, выписанное еще в 1994 году. Во время прокурорской проверки выяснилось, что документ был «липовым». А участок, стоимостью 3,5 миллиона рублей попал к находчивому мошеннику незаконно.

Решение слуг Фемиды на контроле у надзорного ведомства

— Прокурор потребовал признать сделку с землей недействительной и вернуть ее муниципалитету, — рассказали в надзорном ведомстве.