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Дело о растрате в рязанской автоколонне №1310 поступило в суд
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Дело о растрате в рязанской автоколонне №1310 поступило в суд 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В Октябрьский районный суд поступило уголовное дело о растрате чужого имущества, сообщает пресс-служба райсуда.
По материалам уголовного дела, в 2015 году обвиняемый, являясь должностным лицом администрации МУП «Рязанская автоколонна №1310», составлял фиктивные договоры подряда на выполнение работ. Получив деньги за якобы выполненные по договору подряда работы в последующем растратил на оплату административных штрафов, наложенных на руководителей автоколонны.
О назначении дела к слушанию будет сообщено дополнительно.
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