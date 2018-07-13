Дело о растрате в рязанской автоколонне №1310 поступило в суд

В Октябрьский районный суд поступило уголовное дело о растрате чужого имущества, сообщает пресс-служба райсуда.

По материалам уголовного дела, в 2015 году обвиняемый, являясь должностным лицом администрации МУП «Рязанская автоколонна №1310», составлял фиктивные договоры подряда на выполнение работ. Получив деньги за якобы выполненные по договору подряда работы в последующем растратил на оплату административных штрафов, наложенных на руководителей автоколонны.

О назначении дела к слушанию будет сообщено дополнительно.