Директор фирмы в Петрозаводске годами не платил зарплату, имея деньги

Мужчина считал, что были более насущные расходы.

По версии карельского Следкома, в период с июля 2016 года по март 2018 года директор коммерческой организации в Петрозаводске не выплачивал заработную плату и иные установленные законом выплаты сотруднику данной организации, располагая необходимыми денежными средствами, расходуя их иным образом в целях извлечения прибыли от коммерческой деятельности общества, тем самым нарушая конституционные права и законные интересы работника. Сумма невыплаченной заработной платы и иных установленных законом выплат составила более 215 тысяч рублей.

Ему инкриминируется ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

Учитывая, что в ходе расследования уголовного дела директор признал свою вину, впервые совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, полностью возместил потерпевшему имущественный вред, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.