Следователи подозревают старушку из Екатериновки в убийстве сына

Мужчина скончался от тупой травмы головы.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мужчины наступила в результате травмы головы с переломом черепа, а также от асфиксии, которая наступила в результате излияния крови.

Следователи Ртищевского межрайонного отдела возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), в котором подозревают 89-летнюю мать потерпевшего.

Расследование уголовного дела продолжается.