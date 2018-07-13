Следователи подозревают старушку из Екатериновки в убийстве сына 

Мужчина скончался от тупой травмы головы.
Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СКР, 12 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении трупа 58-летнего жителя поселка Екатериновка.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мужчины наступила в результате травмы головы с переломом черепа, а также от асфиксии, которая наступила в результате излияния крови.
Следователи Ртищевского межрайонного отдела возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), в котором подозревают 89-летнюю мать потерпевшего.
Расследование уголовного дела продолжается.