Саратовский наркодилер сбил двух полицейских, скрываясь от погони

В минувшую среду в Заводском районе Саратова подозреваемый в торговле наркотиками мужчина умышленно сбил на машине двух полицейских. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

По предварительным данным, в минувший четверг правоохранители проводили задержание 24-летнего местного жителя. Молодой человек подозревался в незаконном обороте наркотиков. Дабы уйти от ответственности, во время погони злоумышленник совершил наезд на полицейских, тем самым причинив им телесные повреждения. В результате удара передним бампером авто сотрудники полиции получили многочисленные ушибы. «Обезвредив» правоохранителей, преступник незамедлительно скрылся с места преступления.

«С полученными травмами одного из пострадавших госпитализировали в леченое учреждение для оказания необходимой медицинской помощи. В тот же день злоумышленник задержан на территории областного центра при участии сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел », — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.