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Саратовский наркодилер сбил двух полицейских, скрываясь от погони
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Саратовский наркодилер сбил двух полицейских, скрываясь от погони 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В минувшую среду в Заводском районе Саратова подозреваемый в торговле наркотиками мужчина умышленно сбил на машине двух полицейских. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
По предварительным данным, в минувший четверг правоохранители проводили задержание 24-летнего местного жителя. Молодой человек подозревался в незаконном обороте наркотиков. Дабы уйти от ответственности, во время погони злоумышленник совершил наезд на полицейских, тем самым причинив им телесные повреждения. В результате удара передним бампером авто сотрудники полиции получили многочисленные ушибы. «Обезвредив» правоохранителей, преступник незамедлительно скрылся с места преступления.
«С полученными травмами одного из пострадавших госпитализировали в леченое учреждение для оказания необходимой медицинской помощи. В тот же день злоумышленник задержан на территории областного центра при участии сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел», — уточнили в ведомстве.
В настоящий момент следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Фото: Е. Поторочин/ФедералПресс
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