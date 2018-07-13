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Жителя Экажево осудили за нелегальный оборот драгметаллов
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Жителя Экажево осудили за нелегальный оборот драгметаллов 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Жителя села Экажево в Назрановском районе Ингушетии осудили за незаконный оборот золота и серебра. Об этом сообщает прокуратура Республики Ингушетия.
29-летний мужчина при неустановленных обстоятельствах купил сплавы с содержанием серебра и золота. Их он перевез в село Экажево. Обвиняемый провел химическую очистку сплавов и получил из них 11 слитков. Общая масса золота, которая в них содержалась, составила шесть граммов, а масса серебра — 338,63 грамма. Все это мужчина незаконно хранил дома.
Сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли слитки. Злоумышленник признал вину. Суд приговорил его к двум годам условно с испытательным сроком на один год. Драгметалл передадут государству.
На Сахалине осудили шестерых местных жителей. Они украли электроэнергию на общую сумму, превышающую 1,5 миллиона рублей.
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