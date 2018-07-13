В Твери разливали поддельную «Бонакву»

Прокуратура Заволжского района Твери поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины 1969 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба, совершенного группой лиц по предварительному сговору).

С 1 сентября 2016 по 28 июня 2017 мужчина, действуя группой лиц, по предварительному сговору, в производственном здании на улице Плеханова в Твери без ведома правообладателя и вопреки его интересам, изготовил и хранил 11 664 бутылки питьевой негазированной воды с незаконно нанесенными товарным знаком «Бонаква». Кроме того, в помещении хранились пустые бутылки, пластмассовые пробки и этикетки с изображениемэтого товарного знака.

Заволжский районный суд Твери, с учетом мнения государственного обвинителя, уголовное дело в отношении подсудимого прекращено и назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Ущерб, причиненный правообладателю на сумму более 597 тысяч рублей возмещен подсудимым в полном объеме.