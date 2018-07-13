Бывшего директора курганской гимназии №27 обвиняют в фиктивном трудоустройстве на работу знакомых

Директору грозит до 9 лет лишения свободы

Экс-директора МБОУ «Гимназия № 27» обвиняют в двух преступлениях хищения чужого имущества в крупном размере. По версии следствия женщина в июле 2016 года фиктивно устроила свою знакомую, которая училась в гимназии, на должность лаборанта. Сотрудница при этом к своей работе не приступала, а банковскую карточку, на которую поступала заработная плата, передала своему руководителю.

— Помимо заработной платы обвиняемая выносила приказы о начислении стимулирующих выплат лаборанту, которые также присваивала. Точно так же в апреле 2017 года она фиктивно устроила свою другую знакомую на должность уборщика служебных помещений. Так продолжалось до марта 2018 года, — сообщает прокуратура области.

Всего в период с июля 2016 до марта 2018 года бывший руководитель похитила более 400 000 рублей бюджетных средств. её дело рассмотрит Курганский городской суд. За подобные преступления может грозить срок до 9 лет лишения свободы.