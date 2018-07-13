Нанесшему жене 33 удара ножом тюменцу дали пожизненное

Преступление было совершено в ночь на 9 декабря 2017 года в квартире дома по улице Демьяна Бедного. Пьяный подсудимый поссорился с женой, схватил нож и 33 раза ударил им супругу. Свидетелем жестокой расправы стала 18-летняя девушка — подруга дочери убитой. Испугавшись, что она может рассказать о случившемся, обвиняемый нанес ей 29 ран.

Тюмень. С места происшествия рецидивист скрылся на машине девушки, прихватив ювелирные украшения жены. Его задержали на трассе Курган

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