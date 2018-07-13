СК попросил продлить срок домашнего ареста Серебренникова

"В суд поступило ходатайство о продлении срока домашнего ареста Серебренникову до 22 августа и Софье Апфельбаум до 19 сентября. Их рассмотрение назначено на 18 июля", — сказала пресс-секретарь.

Кроме того, 17 июля суд вновь рассмотрит вопрос об ограничении Серебренникова в сроках ознакомления с делом.