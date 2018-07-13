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СК попросил продлить срок домашнего ареста Серебренникова
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СК попросил продлить срок домашнего ареста Серебренникова 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Следователь попросил Басманный суд Москвы продлить до 22 августа срок домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях в «Седьмой студии», сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"В суд поступило ходатайство о продлении срока домашнего ареста Серебренникову до 22 августа и Софье Апфельбаум до 19 сентября. Их рассмотрение назначено на 18 июля", — сказала пресс-секретарь.
Кроме того, 17 июля суд вновь рассмотрит вопрос об ограничении Серебренникова в сроках ознакомления с делом.
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