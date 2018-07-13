Украинца осудили в Крыму на 8 лет за подготовку диверсий 

Гражданин Украины Евгений Панов приговорен к 8 годам в колонии строгого режима за подготовку диверсий на Крымском полуострове летом 2016 года. Судьи зачли в этот срок около двух лет, который украинец провел под стражей, сообщает «Интерфакс».
Житель Запорожской области Панов признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса России, в том числе «незаконные хранение и перевозка оружия и боеприпасов», «приготовление к диверсии в составе организованной группы».
Уроженец Энергодара Панов cвою вину не признал. Ранее он работал водителем автобуса на Запорожской АЭС, является бывшим участником АТО.
По данным ФСБ, Панов был сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины и одним из руководителей группы диверсантов. Украинец сначала дал признательные показания, но позже заявил, что сделал это под пытками. Минобороны Украины опровергло информацию о задержании своих сотрудников в Крыму.