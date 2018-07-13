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Дело об убийстве водителя грузовика под Белгородом передали в суд
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Дело об убийстве водителя грузовика под Белгородом передали в суд 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
В суд передали уголовное дело об убийстве водителя грузовика в Старом Осколе, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, трое мужчин купили на территории Украины пистолет и патроны для того, чтобы напасть и убить на территории России водителя грузовика, перевозившего цветной лом.
В июле 2017 года им удалось пересечь границу, скрыв от таможенников оружие и боеприпасы. В Старом Осколе они арендовали жилье, чтобы тщательно подготовиться и спланировать преступление. В ночь с 25 на 26 июля преступники вблизи Оскольского завода цветных металлов убили водителя тягача Scania, который перевозил более 20 тонн меди. Похищенный груз злоумышленники реализовали за 5 млн рублей. После этого украинцы закапали труп водителя в заранее выкопанной яме, а грузовик сожгли.
Уголовное дело в отношении преступников передано в Белгородский областной суд. Одного из них будут судить за убийство сопряженное с разбоем, незаконное приобретение, хранение, перевозку, ношение огнестрельного оружия, контрабанду оружия и боеприпасов, угон и умышленное уничтожение чужого имущества, а двух других — за пособничество в убийстве и так далее.
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