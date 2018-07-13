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В Новосибирске из винтовки расстреляли кота
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В Новосибирске из винтовки расстреляли кота 

АиФ-Новосибирск 3 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Прокуратурой Заельцовского района Новосибирска по информации СМИ проведена проверка по факту жестокого обращения с животным. 9 июля 2018 года неизвестный два раза выстрелил, предположительно из пневматической винтовки, в домашнего кота по кличке «Снежок». Владелец животного обратился в ветеринарную клинику, но спасти питомца не удалось.
Прокурором района принято решение о направлении материалов прокурорской проверки по факту жестокого обращения с животными в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. 12 июля 2018 года дознаватель отдела полиции №3 «Заельцовский» УМВД России по Новосибирску вынес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель), проводится расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
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