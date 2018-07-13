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Житель Салехарда получил 14 лет колонии за нападение на двух женщин
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Житель Салехарда получил 14 лет колонии за нападение на двух женщин 

N24.ru 2 часа назад
Фото: N24.ru
Накануне суд признал 30-летнего ямальца виновным в покушении на убийство. Как сообщает региональное управление СКР, инцидент в окружной столице произошел 24 сентября 2017 года.
«Компания из четырех человек — хозяйка квартиры, ее подруга и двое мужчин — распивали ночью спиртное. Когда владелица квартиры попросила гостей удалиться, один из гостей ушел одеваться в прихожую, а второй взял нож и нанес несколько ударов подруге хозяйки», — сообщает пресс-служба ведомства.
Когда на шум прибежала хозяйка, злоумышленник набросился и на нее. Раненые женщины смогли выбраться из квартиры и убежать, а нападавшего задержал его же приятель..
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