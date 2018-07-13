Житель Салехарда получил 14 лет колонии за нападение на двух женщин

Накануне суд признал 30-летнего ямальца виновным в покушении на убийство. Как сообщает региональное управление СКР , инцидент в окружной столице произошел 24 сентября 2017 года.

«Компания из четырех человек — хозяйка квартиры, ее подруга и двое мужчин — распивали ночью спиртное. Когда владелица квартиры попросила гостей удалиться, один из гостей ушел одеваться в прихожую, а второй взял нож и нанес несколько ударов подруге хозяйки», — сообщает пресс-служба ведомства.

Когда на шум прибежала хозяйка, злоумышленник набросился и на нее. Раненые женщины смогли выбраться из квартиры и убежать, а нападавшего задержал его же приятель..