Ещё
Тело 45-летнего мужчины нашли в кафе «Голодная утка» в Кабардинке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тело 45-летнего мужчины нашли в кафе «Голодная утка» в Кабардинке 

АиФ — Юг 3 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Следственный отдел по городу Геленджику СКР по краю возбудил уголовное дело по факту обнаружения 8 июля 2018 года около 01 часа 49 минут трупа мужчины.
По итогам судебно-медицинского исследования, эксперты констатировали, что смерть наступила в результате тупой травмы головы в виде кровоизлияния под оболочки мозга.
Следственный отдел Геленджика ищет мужчин, которые на момент преступления находились в помещении кафе. Тех, кто обладает информацией о личностях данных людей, а также возможных свидетелей преступления просят обратиться по адресу: г. Геленджик мкр. Парус, д.6а либо по телефонам: 8 (999) 437-87-49, 8 (928) 208-83-57, 8 (918) 670-84-44, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
АиФ — Юг: последние новости
В СК РФ: подозреваемым в убийстве в Псебае в августе предъявят обвинение В Краснодаре осудят мужчину за организацию и проведение азартных игр Бывший игрок ФК «Ангушт» Тазир Кариев застрелен в Кропоткине
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину52
От Москвы останется мокрое место35
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс43
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»213
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина341
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение