Тело 45-летнего мужчины нашли в кафе «Голодная утка» в Кабардинке

Следственный отдел по городу Геленджику СКР по краю возбудил уголовное дело по факту обнаружения 8 июля 2018 года около 01 часа 49 минут трупа мужчины.

По итогам судебно-медицинского исследования, эксперты констатировали, что смерть наступила в результате тупой травмы головы в виде кровоизлияния под оболочки мозга.