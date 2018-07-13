Тело 45-летнего мужчины нашли в кафе «Голодная утка» в Кабардинке 

Следственный отдел по городу Геленджику СКР по краю возбудил уголовное дело по факту обнаружения 8 июля 2018 года около 01 часа 49 минут трупа мужчины.
По итогам судебно-медицинского исследования, эксперты констатировали, что смерть наступила в результате тупой травмы головы в виде кровоизлияния под оболочки мозга.
Следственный отдел Геленджика ищет мужчин, которые на момент преступления находились в помещении кафе. Тех, кто обладает информацией о личностях данных людей, а также возможных свидетелей преступления просят обратиться по адресу: г. Геленджик мкр. Парус, д.6а либо по телефонам: 8 (999) 437-87-49, 8 (928) 208-83-57, 8 (918) 670-84-44, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.