В Челябинске преступник напал на почтальона и отобрал у нее 400 тыс. рублей

Преступник 12 июля ограбил женщину-почтальона, разносившую пенсии. Это произошло в подъезде дома № 124 по улице Барбюса в Ленинском районе Челябинска. Он подкараулил женщину в тот момент, когда она вошла в подъезд дома. Грабитель отобрал у 50-летней сотрудницы почты сумку с деньгами и скрылся. Женщина обратилась в полицию.

Поиск грабителя затрудняет тот факт, что женщина не успела запомнить внешность нападавшего. По факту нападения на сотрудника почты возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж.

Отметим, что сотрудница почты не пострадала. Все выплаты пенсионерам застрахованы от подобных случаев государством.