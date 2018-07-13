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В Челябинске преступник напал на почтальона и отобрал у нее 400 тыс. рублей
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В Челябинске преступник напал на почтальона и отобрал у нее 400 тыс. рублей 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
В Челябинске преступник напал на почтальона и отобрал у нее 400 тыс. рублей, информацию подтвердили в пресс-службе областного управления федеральной почтовой службы.
Преступник 12 июля ограбил женщину-почтальона, разносившую пенсии. Это произошло в подъезде дома № 124 по улице Барбюса в Ленинском районе Челябинска. Он подкараулил женщину в тот момент, когда она вошла в подъезд дома. Грабитель отобрал у 50-летней сотрудницы почты сумку с деньгами и скрылся. Женщина обратилась в полицию.
Поиск грабителя затрудняет тот факт, что женщина не успела запомнить внешность нападавшего. По факту нападения на сотрудника почты возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж.
Отметим, что сотрудница почты не пострадала. Все выплаты пенсионерам застрахованы от подобных случаев государством.
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