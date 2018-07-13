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В Челябинске мужчина украл у почтальона 400 000 рублей
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В Челябинске мужчина украл у почтальона 400 000 рублей 

Уральский меридиан 49 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В Ленинском районе города Челябинска вчера, 12 июля, мужчина напал на почтальона и отобрал у нее сумку, в которой было около 400 000 рублей.
«В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника, но поиски осложняются тем, что запомнить внешность нападавшего 50-летняя женщина-почтальон не успела», — сообщает источник портала znak.com.
По факту грабежа с применением насилия возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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