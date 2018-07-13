В Приморье осудили вора-карманника

Мужчина получил условный срок.

Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор гр-ну М., который осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная из одежды (сумки), находившейся при потерпевшем).

По версии следствия, преступления совершены в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года в общественном транспорте города Находки . Фигурант, выбирая удобные моменты, тайно похищал имущество, находящееся в сумках и одежде пассажиров.

В указанный период времени ему удалось похитить кошельки с денежными средствами и мобильные телефоны из сумок и одежды трех потерпевших, причинив ущерб на общую сумму свыше 25 тыс. рублей.

В судебном заседании фигурант вину в предъявленном ему обвинении признал, ущерб потерпевшим частично возмещен.