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В Приморье осудили вора-карманника
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В Приморье осудили вора-карманника 

Prim.News 3 часа назад
Мужчина получил условный срок.
Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор гр-ну М., который осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная из одежды (сумки), находившейся при потерпевшем).
По версии следствия, преступления совершены в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года в общественном транспорте города Находки. Фигурант, выбирая удобные моменты, тайно похищал имущество, находящееся в сумках и одежде пассажиров.
В указанный период времени ему удалось похитить кошельки с денежными средствами и мобильные телефоны из сумок и одежды трех потерпевших, причинив ущерб на общую сумму свыше 25 тыс. рублей.
В судебном заседании фигурант вину в предъявленном ему обвинении признал, ущерб потерпевшим частично возмещен.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное (в т.ч. числе с учетом рассмотрения дела в особом порядке) наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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