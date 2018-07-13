В Приморье осудили вора-карманника 

Мужчина получил условный срок.
Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор гр-ну М., который осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная из одежды (сумки), находившейся при потерпевшем).
По версии следствия, преступления совершены в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года в общественном транспорте города Находки. Фигурант, выбирая удобные моменты, тайно похищал имущество, находящееся в сумках и одежде пассажиров.
В указанный период времени ему удалось похитить кошельки с денежными средствами и мобильные телефоны из сумок и одежды трех потерпевших, причинив ущерб на общую сумму свыше 25 тыс. рублей.
В судебном заседании фигурант вину в предъявленном ему обвинении признал, ущерб потерпевшим частично возмещен.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное (в т.ч. числе с учетом рассмотрения дела в особом порядке) наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.