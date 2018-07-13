Экс-руководитель минсельхоза РТ осужден за хищение бюджетных средств 

Бывший чиновник Министерства сельского хозяйства в Дрожжановском районе Ирек Мухаметзянов признан виновным в хищении бюджетных средств. Суд пришел к выводу, что Мухаметзянов действовал вместе с родственником — главой фермерского хозяйства Фаритом Идиятуллиным. Ранее Мухаметзянов возглавлял районное управление сельского хозяйства и продовольствия. В результате действий осужденных были украдены субсидии, выделяемые на государственную поддержку агропромышленного комплекса. Фигурнаты признали свою вину и возместили ущерб. Решением суда они должны заплатить штрафы в размере 110 тысяч рублей для Мухаметзянова и 50 тысяч рублей — для Идиятуллина, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.