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Экс-руководитель минсельхоза РТ осужден за хищение бюджетных средств
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Экс-руководитель минсельхоза РТ осужден за хищение бюджетных средств 

Казанский репортер 3 часа назад
Фото: Казанский репортер
Бывший чиновник Министерства сельского хозяйства в Дрожжановском районе Ирек Мухаметзянов признан виновным в хищении бюджетных средств. Суд пришел к выводу, что Мухаметзянов действовал вместе с родственником — главой фермерского хозяйства Фаритом Идиятуллиным. Ранее Мухаметзянов возглавлял районное управление сельского хозяйства и продовольствия. В результате действий осужденных были украдены субсидии, выделяемые на государственную поддержку агропромышленного комплекса. Фигурнаты признали свою вину и возместили ущерб. Решением суда они должны заплатить штрафы в размере 110 тысяч рублей для Мухаметзянова и 50 тысяч рублей — для Идиятуллина, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
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