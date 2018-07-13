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Две женщины в Ярославской области присвоили себе земли на 3,6 миллионов рублей
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Две женщины в Ярославской области присвоили себе земли на 3,6 миллионов рублей 

76.ru 5 часов назад
Фото: 76.ru
Риэлтор и её подруга из Росреестра присвоили восемь земельных участков
Переславский суд вынес приговор двум женщинам, подозреваемым в мошенничестве.
— В суде установлено, что 39-летняя была рилтором, а её 44-летняя подруга работала в территориальном подразделении Росреестра, — рассказали в прокуратуре.
С апреля 2015 года до октября 2016 года женщины по поддельным документам оформляли земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, на своих дальних родственников. После чего новые собственники якобы продавали землю риэлтору и её матери, а сотрудница Росеестра всё это регистрировала.
— В результате преступной деятельности из муниципальной собственности было незаконно выведено 8 земельных участков, стоимость которых составила от 420 до 540 тыс. рублей, — сказали в прокуратуре Ярославской области.
Общий ущерб составил больше 3,6 миллионов рублей.
Женщин признали виновными по статьям «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере» и «покушение на мошенничество». Суд приговорил их к трём годам и трём месяцам и трём годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На земельные участки наложили арест и вернули их в муниципальную собственность.
Суд Заволжского района Ярославля вынес приговор бывшему мэру Переславля-Залесского. Дениса Кошурникова обвиняли в превышении должностных полномочий.
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