Две женщины в Ярославской области присвоили себе земли на 3,6 миллионов рублей

Риэлтор и её подруга из Росреестра присвоили восемь земельных участков

Переславский суд вынес приговор двум женщинам, подозреваемым в мошенничестве.

— В суде установлено, что 39-летняя была рилтором, а её 44-летняя подруга работала в территориальном подразделении Росреестра, — рассказали в прокуратуре

С апреля 2015 года до октября 2016 года женщины по поддельным документам оформляли земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, на своих дальних родственников. После чего новые собственники якобы продавали землю риэлтору и её матери, а сотрудница Росеестра всё это регистрировала.

— В результате преступной деятельности из муниципальной собственности было незаконно выведено 8 земельных участков, стоимость которых составила от 420 до 540 тыс. рублей, — сказали в прокуратуре Ярославской области

Общий ущерб составил больше 3,6 миллионов рублей.