Тюмень: убийцу жены и подростка приговорили к пожизненному заключению

Как сообщалось ранее, в утреннее время 09 декабря 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Демьяна Бедного города Тюмени обнаружены тела женщины 1979 года рождения и девушки 1999 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений тел.

Следствием и судом установлено, в ночь с 08 на 09 декабря 2017 года между осужденным и его женой, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта мужчина, вооружившись ножом, нанес супруге не менее 33 ножевых ранений, в результате чего смерть женщины наступила на месте происшествия через непродолжительное время. Свидетелем произошедшего стала подруга дочери убитой женщины, которая находилась в соседней комнате. Предполагая, что девушка расскажет о происшествии сотрудникам правоохранительных органов, злоумышленник решил её убить, после чего нанес последней множественные ножевые ранения в область жизненно-важных органов. После совершения убийств осужденный похитил ювелирные украшения, а также иное имущество жены на сумму более 90 тысяч рублей и пытаясь скрыться, взял ключи от автомобиля 18-летней потерпевшей и поехал в сторону Курганской области , однако был задержан сотрудниками полиции и доставлен в Тюмень.

«В ходе предварительного расследования уголовного дела следователем СКР проведен значительный объем следственных действий с участием лиц, располагающих информацией имеющей значение для следствия, и обвиняемого, в том числе проведена проверка показаний на месте обвиняемого, в ходе которой последний показал на месте и детально рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений, проведено 11 судебных экспертиз», — сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области.