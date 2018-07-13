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Тюмень: убийцу жены и подростка приговорили к пожизненному заключению
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Тюмень: убийцу жены и подростка приговорили к пожизненному заключению 

Уральский меридиан 3 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Доказательства, собранные следственным отделом по Калининскому АО г. Тюмень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 42-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон автомобиля).
Как сообщалось ранее, в утреннее время 09 декабря 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Демьяна Бедного города Тюмени обнаружены тела женщины 1979 года рождения и девушки 1999 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резанных ранений тел.
Следствием и судом установлено, в ночь с 08 на 09 декабря 2017 года между осужденным и его женой, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта мужчина, вооружившись ножом, нанес супруге не менее 33 ножевых ранений, в результате чего смерть женщины наступила на месте происшествия через непродолжительное время. Свидетелем произошедшего стала подруга дочери убитой женщины, которая находилась в соседней комнате. Предполагая, что девушка расскажет о происшествии сотрудникам правоохранительных органов, злоумышленник решил её убить, после чего нанес последней множественные ножевые ранения в область жизненно-важных органов. После совершения убийств осужденный похитил ювелирные украшения, а также иное имущество жены на сумму более 90 тысяч рублей и пытаясь скрыться, взял ключи от автомобиля 18-летней потерпевшей и поехал в сторону Курганской области, однако был задержан сотрудниками полиции и доставлен в Тюмень.
«В ходе предварительного расследования уголовного дела следователем СКР проведен значительный объем следственных действий с участием лиц, располагающих информацией имеющей значение для следствия, и обвиняемого, в том числе проведена проверка показаний на месте обвиняемого, в ходе которой последний показал на месте и детально рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений, проведено 11 судебных экспертиз», — сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд обязал взыскать с подсудимого в пользу дочери погибшей, а также матери погибшей девушки в общей сложности 3,5 млн рублей в счет возмещения морального вреда.
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