В Хабаровске уничтожат более 600 изъятых в подпольных казино игровых автоматов

ХАБАРОВСК , 13 июля. / ТАСС /. Изъятые следователями в рамках уголовного дела об организации сети подпольных игровых залов игровые автоматы уничтожат за нескольких дней на полигоне у Хабаровска. Об этом сообщила в пятницу СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

"В Хабаровском крае началась операция по уничтожению 631 игрового автомата, которые были изъяты следователями СК у злоумышленников, организовавших сеть подпольных игровых залов", — говорится в сообщении.

Игровые автоматы давят бульдозером на полигоне в пригороде Хабаровска, завершить работу планируется за несколько дней.

Автоматы изъяли во время обысков игровых залов, организованных в хабаровских торговых центрах, подвалах домов и отдельно стоящих зданиях, весной 2017 года. Тогда же изъяли платежные терминалы и выручку в размере 1 млн 400 тыс. рублей.

Сеть подпольных залов с игровыми автоматами организовали четверо мужчин, к своей деятельности они привлекли еще 14 человек. В январе 2018 года всех их признали виновными по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр"). Приговором суда каждому из четверых организаторов преступного бизнеса назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно и штраф 250 тыс. рублей, остальным 14 участникам преступной группы были назначены штрафы в размере 150 тыс. рублей.