В Воронеже будут судить банду из 18 наркодилеров, продававших «синтетику» 

Они торговали наркотиками в пяти регионах. Банда из 18 наркоторговцев сядет на скамью подсудимых в Центральном районном суде. Участники преступной организации торговали синтетическими наркотиками через интернет, рассказали в суде. По версии следствия, с января 2015 года по апрель 2016 года 18 человек собрались в банду, чтобы продавать синтетические наркотики через интернет. Её участники «работали» в Воронежской, Липецкой, Рязанской, Московской областей и в Москве. Наркодилеров обезвредили в ноябре 2017 года. Следователи предъявили им обвинения в 10 преступлениях, которые считаются особо тяжкими. За торговлю наркотиками с большим размахом участникам банды грозит до 20 лет колонии строгого режима.