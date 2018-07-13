Ещё
В Воронеже будут судить банду из 18 наркодилеров, продававших «синтетику»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронеже будут судить банду из 18 наркодилеров, продававших «синтетику» 

Вести Воронеж 4 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Они торговали наркотиками в пяти регионах. Банда из 18 наркоторговцев сядет на скамью подсудимых в Центральном районном суде. Участники преступной организации торговали синтетическими наркотиками через интернет, рассказали в суде. По версии следствия, с января 2015 года по апрель 2016 года 18 человек собрались в банду, чтобы продавать синтетические наркотики через интернет. Её участники «работали» в Воронежской, Липецкой, Рязанской, Московской областей и в Москве. Наркодилеров обезвредили в ноябре 2017 года. Следователи предъявили им обвинения в 10 преступлениях, которые считаются особо тяжкими. За торговлю наркотиками с большим размахом участникам банды грозит до 20 лет колонии строгого режима.
Вести Воронеж: последние новости
Жительница Воронежской области отсудила компенсацию у школьника, сломавшего нос её сыну Депутат из Воронежской области ответит в суде за коррупцию Дело о хищении 70 гектаров воронежского яблоневого сада рассмотрят в суде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост разоряет Украину54
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс42
От Москвы останется мокрое место36
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»213
Пьяный дебошир вынудил посадить самолет в Москве
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение