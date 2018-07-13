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«Присвоила деньги лаборанта и уборщицы». В Кургане будут судить экс-директора гимназии
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«Присвоила деньги лаборанта и уборщицы». В Кургане будут судить экс-директора гимназии 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Прокуратура Кургана утвердила обвинительное заключение по делу экс-директора гимназии № 27. Ей вменяется два преступных эпизода по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
По версии следствия женщина, в 2016 году женщина фиктивно устроила свою знакомую на должность лаборанта. При этом последняя к своим рабочим обязанностям не приступала, а банковскую карточку, на которую перечислялась зарплата, передала начальнице. Помимо заработной платы, на счет «подставного работника» поступали стимулирующие выплаты. По данным следствия, эти деньги формально уходили лаборанту, но в действительности ими завладевала бывший директор.
Подобным же образом в апреле прошлого года она трудоустроила другую знакомую на должность уборщицы.
«Мертвые души» числились в вузе до марта 2018 года. За это время экс-руководитель успела похитить более 400 тысяч рублей.
Материалы уголовного дела сейчас направлены в Курганский городской суд. За совершение таких преступлений может быть назначено до девяти лет лишения свободы.
Фото: pixabay.com
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