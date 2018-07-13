В Оренбурге вынесли приговор 12 организаторам казино в Степном

Накануне Дзержинский суд Оренбурга вынес приговор 11 фигурантам уголовного дела за незаконную организацию игорного бизнеса на ул. Сергея Лазо.

областной прокуратуре сообщают, что игры в подпольном заведении проводились с ноября по август 2017 года при помощи необходимого игрального оборудования. Таким образом, организаторы нелегально зарабатывали «грязные» деньги.

Чтобы привлекать людей при кошельке, члены преступной группировки создавали для них максимально комфортные условия. Каждому посетителю предлагались алкогольные напитки, легкие закуски и шоколад.

В качестве крупье здесь работали бывшие сотрудники легальных игорных заведений. Войти в казино можно было только по паролю. Каждого посетителя проверяли по видеооборудованию.

Рассмотрев все детали преступления, главного организатора игорного бизнеса суд приговорил к 11 месяцам лишения свободы и штрафу в 750 тыс. рублей. Его соучастников обязали выплатить штрафы — от 150 до 300 тыс. рублей.

С одной из участниц преступной группировки ранее удалось заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. Она стала первой, на кого областная прокуратура направила дело в суд. Испугавшись наказания, женщина сдала своих напарников. В результате суд назначили ей штраф в 200 тыс. рублей.

В законную силу приговор суда еще не вступил.