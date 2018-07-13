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В Оренбурге организатор подпольного казино получил 11 месяцев тюрьмы
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В Оренбурге организатор подпольного казино получил 11 месяцев тюрьмы 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: ProOren
Дзержинский районный суд Оренбурга приговорил организатора нелегального казино к 11 месяцам лишения свободы со штрафом в 750 тыс. руб., пишет 56orb.ru со ссылкой на областную прокуратуру.
Его подельники в зависимости от их роли в совершении преступления были приговорены в штрафам в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб.
Подпольное казино работало в городе с ноября 2016 года по август 2017 года. Там были игровые автоматы и другие приспособления для проведения азартных игр.
Попасть в казино можно было только по специальному паролю, при этом посетителей также проверяли по видеокамерам. Игрокам в нелегальном казино предлагали алкогольные напитки и легкую закуску.
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