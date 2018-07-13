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Ставропольского полицейского заподозрили в превышении полномочий
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Ставропольского полицейского заподозрили в превышении полномочий 

АиФ Ставрополье 4 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Начальника ГИБДД по Новоалександровскому горокругу заподозрили в превышении полномочий, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
По данным следствия, полицейский приказал своим подчинённым отпустить пьяного водителя в марте 2016 года и не привлекать нарушителя к ответственности. Следователи допросили свидетелей и забрали на изучение служебные документы полицейского. В настоящий момент они собирают доказательства и уточняют обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе МВД по СК добавили, что после завершения расследования и судебного решения будет известно, продолжит ли подозреваемый служить в полиции. Кроме того, руководители полицейского, попавшего под подозрение, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
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