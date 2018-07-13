Ставропольского полицейского заподозрили в превышении полномочий

Начальника ГИБДД по Новоалександровскому горокругу заподозрили в превышении полномочий, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

По данным следствия, полицейский приказал своим подчинённым отпустить пьяного водителя в марте 2016 года и не привлекать нарушителя к ответственности. Следователи допросили свидетелей и забрали на изучение служебные документы полицейского. В настоящий момент они собирают доказательства и уточняют обстоятельства произошедшего.