Ставропольского полицейского заподозрили в превышении полномочий 

Начальника ГИБДД по Новоалександровскому горокругу заподозрили в превышении полномочий, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
По данным следствия, полицейский приказал своим подчинённым отпустить пьяного водителя в марте 2016 года и не привлекать нарушителя к ответственности. Следователи допросили свидетелей и забрали на изучение служебные документы полицейского. В настоящий момент они собирают доказательства и уточняют обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе МВД по СК добавили, что после завершения расследования и судебного решения будет известно, продолжит ли подозреваемый служить в полиции. Кроме того, руководители полицейского, попавшего под подозрение, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.