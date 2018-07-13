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В Волгограде экс-главу медцентра осудили на три года за мошенничество
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В Волгограде экс-главу медцентра осудили на три года за мошенничество 

АиФ Волгоград 4 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд приговорил к трем годам колонии общего режима экс-заведующую Красноармейским филиалом ГБУЗ «Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации» Ольгу Стручкову за трудоустройство «мертвых душ».
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, она признана виновной в четырех эпизодах мошенничества. Получила срок и ее коллега — медсестра Ольга Клонова. Женщина получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
По данным правоохранителей, Стручкова фиктивно трудоустроила в учреждение на должности младшего медперсонала двух человек, за которых в течение трех лет получала зарплату. Ее подчиненная Клонова вносила заведомо ложные сведения о несуществующих людях в табеля учета рабочего времени.
Своим мошенничеством экс-заведующая причинила бюджету Волгоградской области ущерб на 400 тысяч рублей.
Вину в содеянном женщины не признали.
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