В Волгограде экс-главу медцентра осудили на три года за мошенничество

Суд приговорил к трем годам колонии общего режима экс-заведующую Красноармейским филиалом ГБУЗ «Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации» Ольгу Стручкову за трудоустройство «мертвых душ».

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, она признана виновной в четырех эпизодах мошенничества. Получила срок и ее коллега — медсестра Ольга Клонова. Женщина получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

По данным правоохранителей, Стручкова фиктивно трудоустроила в учреждение на должности младшего медперсонала двух человек, за которых в течение трех лет получала зарплату. Ее подчиненная Клонова вносила заведомо ложные сведения о несуществующих людях в табеля учета рабочего времени.

Своим мошенничеством экс-заведующая причинила бюджету Волгоградской области ущерб на 400 тысяч рублей.

Вину в содеянном женщины не признали.