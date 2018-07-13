В Курганской области рыбак погиб от удара молнии

По данным следствия, 12 июля около 16.35 (14.35 мск) жители села Сумки Половинского района Курганской области на дороге обнаружили тело мужчины с термическими ожогами, в том числе в области головы.

"В ходе доследственной проверки было установлено, что мужчина возвращался домой с рыбалки. По предварительной версии, смерть мужчины наступила в результате удара молнии", — говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами СКР по области проводится проверка, в ходе которой по результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти мужчины и все обстоятельства произошедшего, уточняет следствие.