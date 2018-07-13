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В Курганской области рыбак погиб от удара молнии
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В Курганской области рыбак погиб от удара молнии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: 45.ru
ЧЕЛЯБИНСК, 13 июл — РИА Новости. Мужчина в Курганской области погиб, предварительно, от удара молнии, возвращаясь с рыбалки, следствие проводит проверку, сообщило в пятницу следственное управление СКР по региону.
По данным следствия, 12 июля около 16.35 (14.35 мск) жители села Сумки Половинского района Курганской области на дороге обнаружили тело мужчины с термическими ожогами, в том числе в области головы.
"В ходе доследственной проверки было установлено, что мужчина возвращался домой с рыбалки. По предварительной версии, смерть мужчины наступила в результате удара молнии", — говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами СКР по области проводится проверка, в ходе которой по результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти мужчины и все обстоятельства произошедшего, уточняет следствие.
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