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Вологжанин в суде ответит за попытку убить экс-супругу
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Вологжанин в суде ответит за попытку убить экс-супругу 

Вологда.рф 4 часа назад
Фото: Вологда.рф
Жительница Сямженского района выжила после 30 ударов ножом. Убить ее пытался бывший муж.
Как сообщает областной следственный комитет, трагедия разыгралась утром 6 марта. 36-летний мужчина пришел пообщаться с бывшей супругой. 32-летнюю женщину он разыскал в бытовом вагончике пилорамы, где она работала. Между бывшими мужем и женой началась ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и набросился на девушку. Удары пришлись на лицо, голову и руки.
Спасти пострадавшую помогли очевидцы, которые спугнули преступника и вызвали скорую. Мужчину быстро задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Как оказалось, ранее подозреваемого уже судили за убийство первой бывшей супруги. Ее он зарезал из ревности. На свободе мужчина пробыл меньше трех лет. Расследование данного уголовного дела завершено, точку в деле поставит суд.
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