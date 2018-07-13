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Жительница района Алексеевский выразила благодарность сотрудникам полиции Москвы за помощь
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Жительница района Алексеевский выразила благодарность сотрудникам полиции Москвы за помощь 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
Женщина поблагодарила сотрудников Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по Алексеевскому району г. Москвы за то, что они оперативно помогли вернуть ей похищенный телефон.
Ранее 35-летняя москвичка обратилась в территориальный отдел полиции с заявлением о краже. По словам заявительницы, в ее квартиру, дверь в которую некоторое время была незаперта, проник неизвестный и похитил оттуда мобильный телефон.
В результате проверочных мероприятий участковый уполномоченный Отдела МВД России по Алексеевскому району г. Москвы майор полиции Владимир Косов задержал подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.
Женщина поблагодарила сотрудников полиции за оперативное реагирование, профессионализм и добросовестное отношение к службе.
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