Жительница района Алексеевский выразила благодарность сотрудникам полиции Москвы за помощь

Женщина поблагодарила сотрудников Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по Алексеевскому району г. Москвы за то, что они оперативно помогли вернуть ей похищенный телефон.

Ранее 35-летняя москвичка обратилась в территориальный отдел полиции с заявлением о краже. По словам заявительницы, в ее квартиру, дверь в которую некоторое время была незаперта, проник неизвестный и похитил оттуда мобильный телефон.

В результате проверочных мероприятий участковый уполномоченный Отдела МВД России по Алексеевскому району г. Москвы майор полиции Владимир Косов задержал подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.

Женщина поблагодарила сотрудников полиции за оперативное реагирование, профессионализм и добросовестное отношение к службе.