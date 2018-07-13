В Адамовском районе суд назначил скотокраду реальный срок

В Адамовском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении скотокрадов, сообщает пресс-служба суда.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2017 года молодой человек похитил быка у пенсионерки, на иждивении которой находятся внуки. Животное было продано перекупщикам за 25 тыс.рублей.

Через некоторое время скотокрад предложил своим знакомым участвовать в краже. Вместе они похитили две головы КРС из сарая местного жителя. Общая сумма похищенного скота составила 50 тыс.рублей.

Приговором Адамовского районного суда подсудимые признаны виновным, двоим назначены обязательные работы, одному — два года в колонии строгого режима

Всего за 2017 год и первое полугодие 2018 Адамовским районным судом рассмотрено 6 уголовных дел о краже скота.