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Не хотел уходить из гостей: салехардец едва не убил двух женщин
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Не хотел уходить из гостей: салехардец едва не убил двух женщин 

Красный Север 5 часов назад
Фото: Красный Север
Салехардец едва не убил двух женщин, которые попытались выставить его за дверь. На днях буйный гость был осужден к 14 годам колонии строгого режима.
Инцидент произошел в окружной столице 24 сентября 2017 года. Компания, состоящая из хозяйки квартиры, ее подруги и двух мужчин, распивала спиртные напитки. В какой-то момент хозяйка попросила гостей удалиться. Пока один из мужчин одевался в прихожей, осужденный взял кухонный нож и не менее трех раз ударил подругу хозяйки в шею.
Услышав крики, вторая женщина забежала на кухню и также получила ранение в шею.
Подругам удалось убежать от агрессивного гостя и вовремя попасть в руки медиков. А в квартире вместе с нападавшим остался его приятель, который смог утихомирить агрессивного гостя.
На днях 30-летний салехардец был признан виновным в покушении на убийство двух лиц.
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