В Югре после взрыва на предприятии возбудили уголовное дело

Утром 13 июля на складе ремонтно-механического цеха компрессорной станции, расположенном в промышленной зоне города Лянтора Сургутского района, взорвался агрегат для очистки промышленных труб без последующего возгорания. В результате происшествия пострадали 7 работников. По предварительным данным, двое из них получили тяжкие травмы, двое — травмы средней степени тяжести, троим причинен легкий вред здоровью.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «нарушение требований охраны труда». Следователи, следователи-криминалисты продолжают работу на месте происшествия в составе следственно-оперативной группы", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, работа дефектоскопа обеспечивалась литиевыми батареями. Предположительно, одна из батарей разгерметизировалась и разорвалась, после чего произошел выброс элементов дефектоскопа, которыми были травмированы рабочие.