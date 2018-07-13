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В Югре после взрыва на предприятии возбудили уголовное дело
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В Югре после взрыва на предприятии возбудили уголовное дело 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Следственный комитет России завел дело о нарушении требований охраны труда после взрыва агрегата по очистке труб на предприятии в ХМАО, в результате чего пострадали семь человек, сообщается на сайте СК РФ.
Утром 13 июля на складе ремонтно-механического цеха компрессорной станции, расположенном в промышленной зоне города Лянтора Сургутского района, взорвался агрегат для очистки промышленных труб без последующего возгорания. В результате происшествия пострадали 7 работников. По предварительным данным, двое из них получили тяжкие травмы, двое — травмы средней степени тяжести, троим причинен легкий вред здоровью.
"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «нарушение требований охраны труда». Следователи, следователи-криминалисты продолжают работу на месте происшествия в составе следственно-оперативной группы", — говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, работа дефектоскопа обеспечивалась литиевыми батареями. Предположительно, одна из батарей разгерметизировалась и разорвалась, после чего произошел выброс элементов дефектоскопа, которыми были травмированы рабочие.
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