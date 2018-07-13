Стартует суд по делу о кровавой резне в Свердловской деревне

16 июля в Свердловском облсуде стартует процесс по делу в отношении 54-летнего рецидивиста. Он обвиняется в тройном убийстве и покушении на убийство еще одного человека. Заседание начнется в 10.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

28 сентября 2017 года пьяный обвиняемый вооружился охотничьим ножом и на такси отправился на пилораму в деревню Гора (Шалинский ГО). Там он прошел в подсобку, где в это время находились трое его знакомых. С ними у обвиняемого была давняя вражда.

Злоумышленник начал резню, нанося мужчинам удары ножом. Два человека погибли на месте. В этот момент в помещение зашел еще один человек, которого подсудимый тоже давно недолюбливал. Вошедший попытался убежать, но злоумышленник догнал его и несколько раз ударил ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Благодаря «передышке», один из раненных из подсобки смог убежать и обратиться за медицинской помощью.

Тем временем обвиняемый направился к одному из домов по улице Лесной, где жил еще один его неприятель. Выманив знакомого под надуманным предлогом, злоумышленник зарезал и его.

Таким образом, жертвами обвиняемого стали четверо мужчин 53, 51, 49 и 38 лет. Жизнь пятого пострадавшего спасли врачи.

Спустя несколько часов злоумышленника задержали. Он оказал сопротивление, и полицейские выстрелили ему в ногу.

Обвиняемый признался в содеянном. Мотивом жестокой расправы стали обидные и оскорбительные выражения, которые позволяли себе убитые. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее по теме: Кровавую бойню на Среднем Урале устроил пьяный рецидивист Резня на Среднем Урале: погибли четверо