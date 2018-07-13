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Стартует суд по делу о кровавой резне в Свердловской деревне
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Стартует суд по делу о кровавой резне в Свердловской деревне 

Уралинформбюро 5 часов назад
Фото: Уралинформбюро
16 июля в Свердловском облсуде стартует процесс по делу в отношении 54-летнего рецидивиста. Он обвиняется в тройном убийстве и покушении на убийство еще одного человека. Заседание начнется в 10.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.
28 сентября 2017 года пьяный обвиняемый вооружился охотничьим ножом и на такси отправился на пилораму в деревню Гора (Шалинский ГО). Там он прошел в подсобку, где в это время находились трое его знакомых. С ними у обвиняемого была давняя вражда.
Злоумышленник начал резню, нанося мужчинам удары ножом. Два человека погибли на месте. В этот момент в помещение зашел еще один человек, которого подсудимый тоже давно недолюбливал. Вошедший попытался убежать, но злоумышленник догнал его и несколько раз ударил ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался.
Благодаря «передышке», один из раненных из подсобки смог убежать и обратиться за медицинской помощью.
Тем временем обвиняемый направился к одному из домов по улице Лесной, где жил еще один его неприятель. Выманив знакомого под надуманным предлогом, злоумышленник зарезал и его.
Таким образом, жертвами обвиняемого стали четверо мужчин 53, 51, 49 и 38 лет. Жизнь пятого пострадавшего спасли врачи.
Спустя несколько часов злоумышленника задержали. Он оказал сопротивление, и полицейские выстрелили ему в ногу.
Обвиняемый признался в содеянном. Мотивом жестокой расправы стали обидные и оскорбительные выражения, которые позволяли себе убитые. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее по теме: Кровавую бойню на Среднем Урале устроил пьяный рецидивист Резня на Среднем Урале: погибли четверо
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