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Калининградку будут судить за ложное обвинение в изнасиловании
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Калининградку будут судить за ложное обвинение в изнасиловании 

Клопс.Ru 5 часов назад
31-летнюю калининградку обвиняют в ложном обвинении в изнасиловании. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
В апреле 2018 года женщина распивала спиртное вместе с малознакомым мужчиной. Они поссорились, и мужчина несколько раз ударил женщину. Желая ему отомстить, обвиняемая обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.
Факт насилия следствием был опровергнут. Женщина призналась, что оговорила нового знакомого. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления"). Ей грозит до двух лет лишения свободы.
В прошлом году еще одна калининградка солгала об изнасиловании. Суд оштрафовал на десять тысяч рублей.
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