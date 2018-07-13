Калининградку будут судить за ложное обвинение в изнасиловании

31-летнюю калининградку обвиняют в ложном обвинении в изнасиловании. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В апреле 2018 года женщина распивала спиртное вместе с малознакомым мужчиной. Они поссорились, и мужчина несколько раз ударил женщину. Желая ему отомстить, обвиняемая обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.

Факт насилия следствием был опровергнут. Женщина призналась, что оговорила нового знакомого. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления"). Ей грозит до двух лет лишения свободы.

В прошлом году еще одна калининградка солгала об изнасиловании. Суд оштрафовал на десять тысяч рублей.