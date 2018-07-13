Продажа лысковского автовокзала признана незаконной 

Суд признал недействительным договор купли-продажи лысковского автовокзала в Нижегородской области, сообщает прокуратура региона.
Ранее надзорное ведомство подало в Арбитражный суд Нижегородской области иск к Лысковскому пассажирскому автотранспортному предприятию. Прокуратура требовала признать договор купли-продажи здания автовокзала недействительным.
Суд иск удовлетворил, но администрация района обжаловала это решение. Судья Верховного суд РФ отказал в передаче жалобы районной администрации для рассмотрения судебной коллегии. Он указал, что транспортное предприятие в результате продажи здания лишилось возможности осуществлять деятельность, для которой оно было создано органом местного самоуправления. Это привело к нарушению предоставления транспортных услуг.
Таким образом, требования прокурора признаны обоснованными.