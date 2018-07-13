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Трое мужчин погибли при пожаре в Удмуртии
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Трое мужчин погибли при пожаре в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 5 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Хохряки. Удмуртия. Трое мужчин погибли при пожаре в деревне Хохряки Завьяловского района Удмуртии. По данным пресс-службы Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, трагедия произошла в ночь с 12 на 13 июля.
Пламя повредило двухквартирный жилой дом и имущество.
«После ликвидации пожара в комнате обнаружены тела 54-летнего хозяина и двух мужчин, один из них — 44-летний житель деревни Хохряки, личность другого мужчины пока не установлена», — отмечают следователи.
Мужчины выпивали вместе накануне случившегося. Предполагается, что пламя вспыхнуло из-за курения в пьяном виде.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
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