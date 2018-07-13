Трое мужчин погибли при пожаре в Удмуртии

Хохряки. Удмуртия . Трое мужчин погибли при пожаре в деревне Хохряки Завьяловского района Удмуртии. По данным пресс-службы Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, трагедия произошла в ночь с 12 на 13 июля.

Пламя повредило двухквартирный жилой дом и имущество.

«После ликвидации пожара в комнате обнаружены тела 54-летнего хозяина и двух мужчин, один из них — 44-летний житель деревни Хохряки, личность другого мужчины пока не установлена», — отмечают следователи.

Мужчины выпивали вместе накануне случившегося. Предполагается, что пламя вспыхнуло из-за курения в пьяном виде.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).